Президент Литви схвалив розширення повноважень військових для стримування потоку нелегалів

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ, згідно з яким у військових з'явилося більше повноважень у разі надзвичайної ситуації. Зокрема, для припинення потоків нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента .

Науседа підкреслив, що правки до закону особливо важливі в даний момент, оскільки дозволяють найбільш ефективно використовувати військову допомогу без оголошення надзвичайного стану.

Війська матимуть більше повноважень тільки при роботі вздовж кордону і в місцях тимчасового затримання і розміщення осіб, які незаконно перетнули кордон.