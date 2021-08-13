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Президент Литви схвалив розширення повноважень військових для стримування потоку нелегалів

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Литва, П'ятниця 13 серпня 2021 16:23
Президент Литви схвалив розширення повноважень військових для стримування потоку нелегалів Фото: президент Литви Гінатас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ, згідно з яким у військових з'явилося більше повноважень у разі надзвичайної ситуації. Зокрема, для припинення потоків нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента.

Науседа підкреслив, що правки до закону особливо важливі в даний момент, оскільки дозволяють найбільш ефективно використовувати військову допомогу без оголошення надзвичайного стану.

Війська матимуть більше повноважень тільки при роботі вздовж кордону і в місцях тимчасового затримання і розміщення осіб, які незаконно перетнули кордон.

Нагадаємо, в наметовому таборі на території полігону Руднінкай на кордоні Литви та Білорусі мігранти влаштували заворушення. Причиною стало погане утримання нелегалів.

Додамо, що влада Литви депортувала першого нелегального мігранта з Білорусі.

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