Литва может привлечь военных для сдерживания потока нелегалов

Во вторник, 10 августа, Сейм Литвы разрешил привлекать военных и предоставить им больше полномочий. В частности, в условиях экстремальной ситуации для разрешения возникшего кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Так, после подписания президентом документа, у военных будет больше полномочий с целью прекращения потоков нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

Поправки к Уставу о применении военной силы предоставят военным право давать обязывающие указания физическим и юридическим лицам, преследовать и задерживать лиц, которые не выполняют эти указания, а также подозреваемых в совершении преступления, останавливать, проверять и досматривать транспортные средства, находящиеся в них грузы, лиц, багаж, использовать специальные средства.