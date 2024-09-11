Президент Литви прибув до Києва

Міжнародні лідери з'їжджаються до Києва

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбудеться саміт Кримської платформи. На саміт приїде низка іноземних лідерів.

Через приїзд лідерів у Києві частково перекрили рух транспорту, зокрема у центрі. Обмеження запровадили у Печерському та Шевченківському районах. У зв'язку з цим у столиці зранку спостерігають затори на дорогах, а у метро великі черги.

До України сьогодні, крім президента Литви, приїхали прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня та голова Сенату Чехії Мілош Вистрчил.

Також очікується візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.