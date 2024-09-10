Центр Києва завтра можуть перекрити для транспорту: у чому причина

У центрі Києва завтра, 11 вересня, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина - проведення у столиці саміту Кримської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління державної охорони України.

Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом.

"11 вересня, у зв’язку з проведенням саміту Кримської платформи, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста, а також у Печерському та Шевченківському районах", - йдеться в повідомленні.

Саміт Кримської платформи

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський анонсував саміт Кримської платформи. Він пройде у середу, 11 вересня, у Києві.

Минулий саміт Кримської платформи відбувся у Чехії 23 жовтня 2023 року. В ньому взяли участь майже 70 парламентів і парламентських асамблей, які представляють п'ять континентів.

Саміт Кримської платформи - це міжнародний захід, ініційований Україною. Метою саміту є консолідація зусиль міжнародної спільноти для деокупації Криму, відновлення територіальної цілісності України та посилення тиску на Росію.

На саміті обговорюють правові, економічні, політичні та гуманітарні шляхи повернення Криму під український контроль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.