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Центр Києва завтра можуть перекрити для транспорту: у чому причина

Київ, Вівторок 10 вересня 2024 21:32
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Центр Києва завтра можуть перекрити для транспорту: у чому причина Фото: центр Києва можуть перекрити для транспорту 11 вересня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У центрі Києва завтра, 11 вересня, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина - проведення у столиці саміту Кримської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління державної охорони України.

"11 вересня, у зв’язку з проведенням саміту Кримської платформи, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста, а також у Печерському та Шевченківському районах", - йдеться в повідомленні.

Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом.

Саміт Кримської платформи

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський анонсував саміт Кримської платформи. Він пройде у середу, 11 вересня, у Києві.

Минулий саміт Кримської платформи відбувся у Чехії 23 жовтня 2023 року. В ньому взяли участь майже 70 парламентів і парламентських асамблей, які представляють п'ять континентів.

Саміт Кримської платформи - це міжнародний захід, ініційований Україною. Метою саміту є консолідація зусиль міжнародної спільноти для деокупації Криму, відновлення територіальної цілісності України та посилення тиску на Росію.

На саміті обговорюють правові, економічні, політичні та гуманітарні шляхи повернення Криму під український контроль.

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