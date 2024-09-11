Президент Литвы прибыл в Киев

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду, 11 сентября, приехал в Киев. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Науседу в X (Twitter).
Президент Литвы опубликовал в соцсетях фото с ж/д вокзала, где его встретила официальная делегация.
"Только что приехал в Киев. Приятно вернуться и встретить моего дорогого друга Владимира Зеленского в знак солидарности с Украиной", - отметил Науседа.
Он также подчеркнул, что военная и экономическая поддержка для Украины имеет решающее значение для защиты суверенитета и территориальной целостности.
Ожидается, что Гитанас Науседа примет участие в саммите Крымской платформы.
Фото: Науседа прибыл в Киев (x.com/GitanasNauseda)
Напомним, сегодня в Киеве пройдет саммит Крымской платформы. На саммит приедет ряд иностранных лидеров.
Из-за приезда лидеров в Киеве частично перекрыли движение транспорта, в частности в центре. Ограничения были введены в Печерском и Шевченковском районах. В связи с этим в столице утром наблюдают пробки на дорогах, а в метро большие очереди.
В Украину сегодня, кроме президента Литвы, приехали премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил.
Также ожидается визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми.
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