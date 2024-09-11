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Президент Литвы прибыл в Киев

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду, 11 сентября, приехал в Киев. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Науседу в X (Twitter).

Президент Литвы опубликовал в соцсетях фото с ж/д вокзала, где его встретила официальная делегация.

"Только что приехал в Киев. Приятно вернуться и встретить моего дорогого друга Владимира Зеленского в знак солидарности с Украиной", - отметил Науседа.

Он также подчеркнул, что военная и экономическая поддержка для Украины имеет решающее значение для защиты суверенитета и территориальной целостности.

Ожидается, что Гитанас Науседа примет участие в саммите Крымской платформы.

Фото: Науседа прибыл в Киев (x.com/GitanasNauseda)

 

Международные лидеры съезжаются в Киев

Напомним, сегодня в Киеве пройдет саммит Крымской платформы. На саммит приедет ряд иностранных лидеров.

Из-за приезда лидеров в Киеве частично перекрыли движение транспорта, в частности в центре. Ограничения были введены в Печерском и Шевченковском районах. В связи с этим в столице утром наблюдают пробки на дорогах, а в метро большие очереди.

В Украину сегодня, кроме президента Литвы, приехали премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил.

Также ожидается визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми.

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