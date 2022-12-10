Президент Литви назвав пасткою пропозицію Білорусі експортувати українське зерно

Білорусь запропонувала експортувати українське зерно через свою територію. Однак президент Литви Гітанас Науседа вважає це пасткою, в яку не варто потрапляти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Науседа.

"Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно через свою територію до Литви є черговою спробою вийти з-під санкцій. Українське зерно вже йде через Польщу та інші країни до портів Балтії. Це пастка. Давайте не потрапляти в неї", - відзначив президент Литви.