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Президент Литви назвав пасткою пропозицію Білорусі експортувати українське зерно

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Субота 10 грудня 2022 17:03
Президент Литви назвав пасткою пропозицію Білорусі експортувати українське зерно Фото: Гітанас Науседа, президент Литви (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Білорусь запропонувала експортувати українське зерно через свою територію. Однак президент Литви Гітанас Науседа вважає це пасткою, в яку не варто потрапляти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Науседа.

"Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно через свою територію до Литви є черговою спробою вийти з-під санкцій. Українське зерно вже йде через Польщу та інші країни до портів Балтії. Це пастка. Давайте не потрапляти в неї", - відзначив президент Литви.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна виділила гуманітарну допомогу Судану, Ємену, Кенії та Нігерії. Голодуючим країнам надішлють пшеницю та кукурудзу.

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