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ЄС купить Україні ракети до Patriot з кредиту на 90 млрд євро

16:53 08.09.2026 Вт
2 хв
Нове фінансування має допомогти Україні посилити захист неба перед зимою
aimg Марія Науменко
ЄС купить Україні ракети до Patriot з кредиту на 90 млрд євро Фото: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
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ЄС погодив фінансування закупівлі ракет для Patriot у межах кредитної програми на 90 млрд євро, необхідних для посилення захисту неба перед зимовим періодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у соцмережі Х президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте я вітаю домовленість держав-членів щодо надання Україні винятку на закупівлю необхідних компонентів для систем протиповітряної оборони Patriot", - йдеться в повідомленні.

Кошти передбачені в межах Ukraine Support Loan - кредитної програми загальним обсягом 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

За словами фон дер Ляєн, наступний транш у розмірі 3,2 млрд євро має дозволити Україні краще захищати свій повітряний простір від російських атак. Ці кошти доповнять 8,4 млрд євро, які вже були виділені в межах цієї програми.

"Ми й надалі працюватимемо пліч-о-пліч, щоб підтримати Україну та зміцнити оборонну позицію Європи", - підсумувала президентка Єврокомісії.

Реакція України

У Міністерстві оборони України підтвердили, що Європейська комісія схвалила українську заявку на закупівлю ракет до систем Patriot у межах Ukraine Support Loan.

"Це критично важливе рішення для підготовки протиповітряної оборони до осінньо-зимового періоду. Ракети для Patriot необхідні Україні для захисту людей та критичної інфраструктури від російського ракетного терору, зокрема балістики", - підкреслили у відомстві.

Міністр оборони України Євгеній Хмара подякував Європейському Союзу за підтримку та швидкий розгляд української заявки.

"Працюємо, щоб підтримка партнерів швидше перетворювалася на конкретні спроможності для захисту України", - зазначили у Міністерстві оборони.

Раніше у Франції повідомляли, що питання посилення української ППО перед зимою залишається одним із ключових.

Париж спільно з Італією готує передачу Україні системи SAMP/T та ракет Aster, тоді як кілька країн розглядають можливі варіанти постачання додаткових Patriot.

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ЄС купить Україні ракети до Patriot з кредиту на 90 млрд євро
ЄС купить Україні ракети до Patriot з кредиту на 90 млрд євро
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