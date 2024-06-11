Президент Латвії: до саміту НАТО до України буде скоординований підхід без Угорщини

Рінкевичс нагадав, що угорський лідер Тамаш Сулок відмовився від поїздки на саміт Бухарестської дев'ятки. До її складу входять:

Болгарія;

Чехія;

Естонія;

Угорщина;

Латвія;

Литва;

Польща;

Румунія;

Словаччина.

У тому ж числі участь не брала Словаччина. Президент Зузана Капутова скасувала візит до Риги "в останню хвилину". Як відзначили в Міністерстві закордонних справ (МЗС), термін перебування Капутової на посаді лідера країни закінчується цього тижня, а голова словацького уряду Роберт Фіцо наразі відновлюється після замаху.

"Найголовніше, що ми маємо більш скоординований підхід до Вашингтонського саміту (саміту НАТО, - ред.), коли йдеться про підтримку України, коли йдеться про посилення можливостей альянсу", - заявив Рінкевичс перед початком зустрічі.

Саміт НАТО

Саміт запланований на 9-11 липня у Вашингтоні. За словами голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, під час засідань лідери країн Альянсу порушать три ключових питання щодо України: