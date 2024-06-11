Президент Латвии: к саммиту НАТО к Украине будет скоординированный подход без Венгрии

Ринкевичс напомнил, что венгерский лидер Тамаш Сулок отказался от поездки на саммит Бухарестской девятки. В ее состав входят:

Болгария;

Чехия;

Эстония;

Венгрия;

Латвия;

Литва;

Польша;

Румыния;

Словакия.

В том же числе не участвовала Словакия. Президент Зузана Капутова отменила визит в Ригу "в последнюю минуту". Как отметили в Министерстве иностранных дел (МИД), срок пребывания Капутовой в должности лидера страны истекает на этой неделе, а глава словацкого правительства Роберт Фицо возобновляется после покушения.

"Самое главное, что мы имеем более скоординированный подход к Вашингтонскому саммиту (саммиту НАТО - ред.), когда речь идет о поддержке Украины, когда речь идет об усилении возможностей альянса", - заявил Ринкевичс перед началом встречи.

Саммит НАТО

Саммит запланирован на 9-11 июля в Вашингтоне. По словам главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, во время заседаний лидеры стран Альянса поднимут три ключевых вопроса относительно Украины: