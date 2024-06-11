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Президент Латвии: к саммиту НАТО к Украине будет скоординированный подход без Венгрии

Фото: Эдгарс Ринкевичс, президент Латвии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Лидеры стран-членов НАТО будут иметь скоординированный подход к поддержке Украины после того, как президент Венгрии отказался от участия в заседании в Риге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, которого цитирует Reuters .

Ринкевичс напомнил, что венгерский лидер Тамаш Сулок отказался от поездки на саммит Бухарестской девятки. В ее состав входят:

  • Болгария;
  • Чехия;
  • Эстония;
  • Венгрия;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Польша;
  • Румыния;
  • Словакия.

В том же числе не участвовала Словакия. Президент Зузана Капутова отменила визит в Ригу "в последнюю минуту". Как отметили в Министерстве иностранных дел (МИД), срок пребывания Капутовой в должности лидера страны истекает на этой неделе, а глава словацкого правительства Роберт Фицо возобновляется после покушения.

"Самое главное, что мы имеем более скоординированный подход к Вашингтонскому саммиту (саммиту НАТО - ред.), когда речь идет о поддержке Украины, когда речь идет об усилении возможностей альянса", - заявил Ринкевичс перед началом встречи.

Саммит НАТО

Саммит запланирован на 9-11 июля в Вашингтоне. По словам главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, во время заседаний лидеры стран Альянса поднимут три ключевых вопроса относительно Украины:

  • первое будет касаться "миссии" по приближению Украины к ее членству в НАТО;
  • финансирование военной помощи Украине для обеспечения надежной поддержки;
  • создание общего аналитического тренировочного центра в Польше.

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