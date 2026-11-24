Переломний момент у війні Росії проти України може настати навесні або влітку 2027 року. Цьому можуть сприяти погіршення стану російської економіки та посилення міжнародного тиску на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Латвії Едгарса Рінкевичса в інтерв'ю Reuters .

Коли можливий перелом у війні

Рінкевичс вважає, що війна може досягти переломного моменту наступного року, який зрештою призведе до поразки Москви. Водночас він пов'язав такий розвиток подій зі здатністю України вистояти у військовому та економічному плані.

"Якщо ми побачимо, що Україна вистоїть у військовому та економічному плані, - а я впевнений, що Україна вистоїть, - тоді переломний момент може настати наступного року, наступної весни, наступного літа", - сказав президент Латвії.

За його словами, Україна зіткнулася з "ідеальним штормом": суворою зимою, посиленням атак на енергетику та ударами по цивільних об'єктах. Однак вона неодноразово демонструвала стійкість, а Європа готова підтримувати її військовою, фінансовою та інфраструктурною допомогою.

Тиск на Росію зростатиме

Окрім погіршення економічної ситуації у РФ, Рінкевичс відзначив посилення міжнародної згоди щодо необхідності завершити війну.

Як приклад він навів атаки, внаслідок яких загинули індійські моряки або були уражені судна з Філіппін та інших країн. На його думку, це свідчить про поширення наслідків війни за межі безпосереднього регіону бойових дій.

"Кількість країн, які чинять тиск, зростає, тож переломний момент може настати навесні або влітку наступного року", - наголосив Рінкевичс.

Водночас президент Латвії не вважає, що Москва щиро зацікавлена в завершенні війни. На його думку, нові переговори про припинення вогню Кремль, імовірно, розглядає як відволікальний маневр для продовження вторгнення.

Росія стає схильнішою до ризику

Рінкевичс також висловив занепокоєння через посилення гібридних дій проти європейських країн, які, ймовірно, пов'язані з Москвою. Йдеться про порушення повітряного простору, кібератаки та диверсії.

За його оцінкою, Росія поки обережно уникає перетину порогу, який міг би спричинити застосування статті 5 НАТО про колективну оборону. Водночас готовність Москви ризикувати зростає.

Президент Латвії зазначив, що європейські спецслужби покращують координацію та обмін розвідданими, що в окремих випадках дозволяє запобігати атакам.