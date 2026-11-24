Переломный момент в войне России против Украины может наступить весной или летом 2027 года. Этому могут способствовать ухудшение состояния российской экономики и усиление международного давления на Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в интервью Reuters .

Когда возможен перелом в войне

Ринкевичс считает, что война может достичь переломного момента в следующем году, который в конечном итоге приведет к поражению Москвы. При этом он связал такое развитие событий со способностью Украины выстоять в военном и экономическом плане.

"Если мы увидим, что Украина выстоит в военном и экономическом плане, - а я уверен, что Украина выстоит, - тогда переломный момент может наступить в следующем году, следующей весной, следующим летом", - сказал президент Латвии.

По его словам, Украина столкнулась с "идеальным штормом": суровой зимой, усилением атак на энергетику и ударами по гражданским объектам. Однако она неоднократно демонстрировала устойчивость, а Европа готова поддерживать ее военной, финансовой и инфраструктурной помощью.

Давление на Россию будет расти

Помимо ухудшения экономической ситуации в РФ, Ринкевичс отметил усиление международного согласия относительно необходимости завершить войну.

В качестве примера он привел атаки, в результате которых погибли индийские моряки или были поражены суда с Филиппин и из других стран. По его мнению, это свидетельствует о распространении последствий войны за пределы непосредственного региона боевых действий.

"Количество стран, которые оказывают давление, растет, поэтому переломный момент может наступить весной или летом следующего года", - подчеркнул Ринкевичс.

При этом президент Латвии не считает, что Москва искренне заинтересована в завершении войны. По его мнению, новые переговоры о прекращении огня Кремль, вероятно, рассматривает как отвлекающий маневр для продолжения вторжения.

Россия становится более склонной к риску

Ринкевичс также выразил обеспокоенность усилением гибридных действий против европейских стран, которые, вероятно, связаны с Москвой. Речь идет о нарушениях воздушного пространства, кибератаках и диверсиях.

По его оценке, Россия пока осторожно избегает пересечения порога, который мог бы привести к применению статьи 5 НАТО о коллективной обороне. В то же время готовность Москвы рисковать растет.

Президент Латвии отметил, что европейские спецслужбы улучшают координацию и обмен разведданными, что в отдельных случаях позволяет предотвращать атаки.