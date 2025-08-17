Президент Латвії: найближчі тижні покажуть, чи готовий Путін до миру
Президент Латвії Едгар Рінкевичс вважає, що найближчі тижні продемонструють, чи й надалі Росія вдаватиметься до тактики затягування часу, чи справді покаже готовність до врегулювання війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
За його словами, зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці варто розглядати лише як частину ширшого й складнішого процесу досягнення сталого та справедливого миру.
"Ми бачимо, що президент США і Путін досить багато говорили про те, якими можуть бути наступні кроки у зв’язку з політичним врегулюванням. На жаль, рішення про припинення вогню поки що немає, і Росія продовжує агресію проти України", - зазначив він.
Рінкевичс вважає, що мирна угода, якщо її буде досягнуто, повинна передбачати чіткі та серйозні гарантії, зокрема у сфері безпеки. Однак він підкреслив, що на цьому етапі процес, ймовірно, зіштовхнеться з численними труднощами та складними ситуаціями. А також, можливо, потребуватиме додаткових дипломатичних зусиль як з боку експертів, так і на вищому політичному рівні.
Він вважає, що наступний тиждень обіцяє бути напруженим, адже в понеділок запланована зустріч президентів США та України, після якої відбудуться подальші консультації.
"Тоді ми побачимо, чи дійсно існують можливості досягнення миру в Україні, чи хоче цього Росія насправді, чи ж прагне за допомогою різних тактик затягування фактично зірвати мирну угоду", - наголосив він.
Зустріч Трампа та Путіна
Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели переговори на військовій базі в Анкориджі на Алясці. На зустрічі основним питанням було припинення війни Росії проти України.
Після зустрічі з Путіним Трамп провів телефонні розмови із Зеленським та лідерами країн НАТО.
Згодом Трамп заявив, що хоче провести тристоронню зустріч із лідерами України та Росії вже наступної п'ятниці, 22 серпня. При цьому Путін публічно не обіцяв провести таку зустріч.