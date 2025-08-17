Президент Латвии: ближайшие недели покажут, готов ли Путин к миру

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс считает, что ближайшие недели продемонстрируют, будет ли и в дальнейшем Россия прибегать к тактике затягивания времени, или действительно покажет готовность к урегулированию войны против Украины.

По его словам, встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске следует рассматривать лишь как часть более широкого и сложного процесса достижения устойчивого и справедливого мира.

"Мы видим, что президент США и Путин достаточно много говорили о том, какими могут быть следующие шаги в связи с политическим урегулированием. К сожалению, решения о прекращении огня пока нет, и Россия продолжает агрессию против Украины", - отметил он.

Ринкевичс считает, что мирное соглашение, если оно будет достигнуто, должно предусматривать четкие и серьезные гарантии, в том числе в сфере безопасности. Однако он подчеркнул, что на этом этапе процесс, вероятно, столкнется с многочисленными трудностями и сложными ситуациями. А также, возможно, потребует дополнительных дипломатических усилий как со стороны экспертов, так и на высшем политическом уровне.

Он считает, что следующая неделя обещает быть напряженной, ведь в понедельник запланирована встреча президентов США и Украины, после которой состоятся дальнейшие консультации.

"Тогда мы увидим, действительно ли существуют возможности достижения мира в Украине, хочет ли этого Россия на самом деле, или же стремится с помощью различных тактик затягивания фактически сорвать мирное соглашение", - подчеркнул он.