Президент Латвии призвал ОБСЕ расследовать выборы в Беларуси

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что выборы в Беларуси должны проверить международные эксперты. В частности, речь идет о соответствии стандартам свободы и демократии.

Об этом сообщает Sputnik.by со ссылкой на заявление Левитса.

"Я призываю ОБСЕ и другие компетентные международные организации, выслушав все заинтересованные стороны, заняться расследованием завершившегося только что процесса выборов - и предвыборной борьбы, и проведения самих выборов, и определения результатов голосования, и событий после этого", - заявил он.

По мнению президента Латвии, эксперты из международной организации обязаны "проверить соответствие данных выборов стандартам свободных и демократических выборов".

Левитс также выступил с обращением к белорусским силовикам "уважать все права и свободы человека и гражданина, в том числе свободу слова, прессы, свободу на собрания".

Напомним, в Беларуси собираются на новый протест: акция запланирована на 19:00 возле стелы в Минске, а также в других регионах Беларуси.

Отметим, в Беларуси начались массовые протесты после проведения выборов президента, на которых по предварительным данным победу одержал Александр Лукашенко.

При этом Лукашенко заявил, что власть мягко реагировала на протесты в Беларуси.