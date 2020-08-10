Президент Латвії закликав ОБСЄ розслідувати вибори в Білорусі

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що вибори в Білорусі повинні перевірити міжнародні експерти. Зокрема, мова йде про відповідність стандартам свободи і демократії.

Про це повідомляє Sputnik.by з посиланням на заяву Левітса.

"Я закликаю ОБСЄ та інші компетентні міжнародні організації, вислухавши всі зацікавлені сторони, зайнятися розслідуванням завершився тільки що процесу виборів і передвиборчої боротьби, і проведення самих виборів і визначення результатів голосування, і подій після цього", - заявив він.

На думку президента Латвії, експерти з міжнародної організації зобов'язані перевірити відповідність даних виборів "стандартам вільних і демократичних виборів".

Левітс також виступив зі зверненням до білоруських силовиків "поважати всі права і свободи людини та громадянина, в тому числі свободу слова, преси, свободу зборів".

Нагадаємо, в Білорусі збираються на новий протест: акція запланована на 19:00 біля стели у Мінську, а також в інших регіонах Білорусі.

Зазначимо, в Білорусі почалися масові протести після проведення виборів президента, на яких за попередніми даними перемогу отримав Олександр Лукашенко.

При цьому Лукашенко заявив, що влада м'яко реагувала на протести в Білорусі.