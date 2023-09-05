Сербія хоче на Балканах відтворити план Путіна проти України, - президент Косова

Так, лідер Косова під час свого візиту до Тирани та бесіди з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою звинуватила Сербію та її президента Александра Вучича у "накалюванні ситуації" на Західних Балканах, і закликала демократичні держави регіону не допустити реалізації цього плану.

"Не ситуація на півночі загострила косовсько-сербський діалог. Саме Сербія постійно загострює ситуацію в нашому регіоні послідовними нападами на Косово", - сказала вона.

У цьому контексті Османі згадала про початок гібридної агресії РФ проти України, підтримку Кремлем проросійських бойовиків та сепаратистів на Донбасі та окупацію Кримського півострова та окремих регіонів Донецької і Луганської областей.

"Не буває й тижня, щоб хтось із Сербії не стріляв у косовських поліцейських, що знаходяться на території Косово, точно реалізуючи план, який (російський диктатор Володимир) Путін реалізував у 2014 році проти України, Вучич і Сербія прагнуть дестабілізувати всі Західні Балкани, а через дестабілізацію нашого регіону атакувати цінності та систему цінностей, на яких стоять ЄС та НАТО", - зазначила президент Косово.

Водночас Османі не надала доказів на підтримку своїх заяв. Додамо також, що сербські офіційні особи ще не відреагували на її слова.

Ситуація у Косові

У північних муніципалітетах країни проживає близько 50 тисяч етнічних сербів. Наприкінці весни там пройшли проміжні вибори мерів. Місцеві серби проігнорували їх, тож перемогу здобули етнічні албанці. Це призвело до масових заворушень та зіткнень із поліцією Косова.

Додамо, що після цього президент Сербії наказав армії терміново висуватись у бік Косова. НАТО направило до регіону миротворців, проте близько сотні військовослужбовців Альянсу було поранено. Згодом кількість військовослужбовців НАТО в регіоні збільшила до 4500 осіб.

Нагадаємо також, що прем'єр-міністр Косово Альбін Курті назвав умови для проведення перевиборів, щоб знизити напругу в регіоні, а також заявив у серпні, що влада зменшить на 25% кількість поліції в регіоні для деескалації.