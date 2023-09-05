Сербия хочет на Балканах воплотить план Путина против Украины, - президент Косово

Так, лидер Косово во время своего визита в Тирану и беседы с премьер-министром Албании Эди Рамой обвинила Сербию и ее президента Александра Вучича в "накаливании ситуации" на Западных Балканах, и призвала демократические государства региона не допустить реализации этого плана.

"Не ситуация на севере накалила косовско-сербский диалог. Именно Сербия постоянно обостряет ситуацию в нашем регионе последовательными нападениями на Косово", - сказала она.

В этом контексте Османи вспомнила о начале гибридной агрессии РФ против Украины, поддержке Кремлем пророссийских боевиков и сепаратистов на Донбассе и оккупации Крымского полуострова и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Не бывает и недели, чтобы кто-то из Сербии не стрелял в находящихся на территории Косово косовских полицейских, точно реализуя план, который (российский диктатор Владимир) Путин реализовал в 2014 году против Украины, Вучич и Сербия стремятся дестабилизировать все Западные Балканы, а через дестабилизацию нашего региона атаковать ценности и систему ценностей, на которых стоят ЕС и НАТО", - отметила президент Косово.

В то же время Османи не предоставила доказательств поддержки своих заявлений. Добавим также, что сербские официальные лица еще не отреагировали на ее слова.

Ситуация в Косово

В северных муниципалитетах страны проживает около 50 тысяч этнических сербов. В конце весны там прошли промежуточные мэрские выборы. Местные сербы проигнорировали их, поэтому победу одержали этнические албанцы. Это привело к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией Косово.

Добавим, что после этого президент Сербии приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово. НАТО направило в регион миротворцев, однако около сотни военнослужащих Североатлантического союза были ранены. Впоследствии кол-во военнослужащих НАТО в регионе увеличили до 4500 человек.

Напомним также, что премьер-министр Косово Альбин Курти назвал условия для проведения перевыборов, чтобы снизить напряжение в регионе, а также заявил в августе, что власти уменьшат на 25% количество полиции в регионе для деэскалации.