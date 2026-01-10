Президент Колумбії пояснив, чому Трамп зазіхає на чужі території

США та американський президент Дональд Трамп прагнутимуть до війн доти, доки економіка країни безпосередньо залежить від вугілля та нафти. Саме ці ресурси Штати шукатимуть в інших.
Про це заявив колумбійський лідер Густаво Петро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
"Допоки економіка Сполучених Штатів заснована на нафті та вугіллі - 70% їхньої енергетичної матриці - вона буде прагнути до війн через нафту та вугілля", - сказав Петро.
Він також згадав Паризьку угоду, якої Вашингтон не дотримується.
"Якби Сполучені Штати дотримувалися Паризької угоди і замінили ці 70% чистою енергією, воєн би не було", - додав президент Колумбії.
Паризька угода - це міжнародний кліматичний договір 2015 року, мета якого - скоротити використання нафти, газу та вугілля коштом розвитку альтернатив: відновлюваної енергетики, електромобілів та енергоефективних технологій. Країни зобов'язалися знижувати викиди парникових газів, щоб утримати зростання глобальної температури в межах 1,5–2°C.
Як відомо, незабаром після захоплення Штатами венесуельського лідера Ніколаса Мадуро та передачі країни на тимчасове керівництво держсекретареві США Марко Рубіо, Трамп натякнув на територіальні претензії щодо низки країн, серед яких - Колумбія, де США нібито можуть провести спецоперацію.
Крім Колумбії глава Білого дому говорив за Мексику і Кубу та ще деякі країни.
У Колумбії різко відреагували на заяви Трампа щодо територіальних претензій: президент Густаво Петро заявив, що готовий знову взяти до рук зброю для захисту своєї країни.
У своїй заяві колумбійський лідер наголосив, що як верховний головнокомандувач діє винятково в межах Конституції і вже віддав низку жорстких наказів у боротьбі з наркоторгівлею.
Як відомо, США провели спецоперацію в Каракасі після вимог Трампа до захопленого лідера Ніколаса Мадуро повернути "вкрадені активи США, нафту і землю". Йдеться про ті націоналізовані Венесуелою нафтові родовища, які належали американським компаніям.
Націоналізація відбулася за часів правління Венесуелою Уго Чавесом - попередником Ніколаса Мадуро.