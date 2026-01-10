Президент Колумбії пояснив, чому Трамп зазіхає на чужі території

"Допоки економіка Сполучених Штатів заснована на нафті та вугіллі - 70% їхньої енергетичної матриці - вона буде прагнути до війн через нафту та вугілля", - сказав Петро.

Він також згадав Паризьку угоду, якої Вашингтон не дотримується.

"Якби Сполучені Штати дотримувалися Паризької угоди і замінили ці 70% чистою енергією, воєн би не було", - додав президент Колумбії.

Паризька угода - це міжнародний кліматичний договір 2015 року, мета якого - скоротити використання нафти, газу та вугілля коштом розвитку альтернатив: відновлюваної енергетики, електромобілів та енергоефективних технологій. Країни зобов'язалися знижувати викиди парникових газів, щоб утримати зростання глобальної температури в межах 1,5–2°C.