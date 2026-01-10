Президент Колумбии пояснил, почему Трамп посягает на чужие территории

"Пока экономика Соединенных Штатов основана на нефти и угле - 70% их энергетической матрицы - она будет стремиться к войнам из-за нефти и угля", - сказал Петро.

Он также упомянул Парижское соглашение, которое Вашингтон не соблюдает.

"Если бы Соединенные Штаты придерживались Парижского соглашения и заменили эти 70% чистой энергией, войн бы не было", - добавил президент Колумбии.

Парижское соглашение - это международный климатический договор 2015 года, цель которого - сократить использование нефти, газа и угля за счет развития альтернатив: возобновляемой энергетики, электромобилей и энергоэффективных технологий. Страны обязались снижать выбросы парниковых газов, чтобы удержать рост глобальной температуры в пределах 1,5–2°C.