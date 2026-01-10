Президент Колумбии пояснил, почему Трамп посягает на чужие территории

США и американский президент Дональд Трамп будут стремиться к войнам до тех пор, пока экономика страны напрямую зависит от угля и нефти. Именно эти ресурсы Штаты будут искать у других.
Об этом заявил колумбийский лидер Густаво Петро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
"Пока экономика Соединенных Штатов основана на нефти и угле - 70% их энергетической матрицы - она будет стремиться к войнам из-за нефти и угля", - сказал Петро.
Он также упомянул Парижское соглашение, которое Вашингтон не соблюдает.
"Если бы Соединенные Штаты придерживались Парижского соглашения и заменили эти 70% чистой энергией, войн бы не было", - добавил президент Колумбии.
Парижское соглашение - это международный климатический договор 2015 года, цель которого - сократить использование нефти, газа и угля за счет развития альтернатив: возобновляемой энергетики, электромобилей и энергоэффективных технологий. Страны обязались снижать выбросы парниковых газов, чтобы удержать рост глобальной температуры в пределах 1,5–2°C.
Как известно, вскоре после захвата Штатами венесуэльского лидера Николаса Мадуро и передачи страны на временное руководство госсекретарю США Марко Рубио, Трамп намекнул на территориальные претензии относительно ряда стран, среди которых - Колумбия, где США якобы могут провести спецоперацию.
Кроме Колумбии глава Белого дома говорил за Мексику и Кубу и еще некоторые страны.
В Колумбии резко отреагировали на заявления Трампа относительно территориальных претензий: президент Густаво Петро заявил, что готов снова взять в руки оружие для защиты своей страны.
В своем заявлении колумбийский лидер подчеркнул, что как верховный главнокомандующий действует исключительно в рамках Конституции и уже отдал ряд жестких приказов в борьбе с наркоторговлей.
Как известно, США провели спецоперацию в Каракасе после требований Трампа к захваченному лидеру Николасу Мадуро вернуть "украденные активы США, нефть и землю". Речь идет о тех национализированных Венесуэлой нефтяных месторождениях, которые принадлежали американским компаниям.
Национализация произошла во времена правления Венесуэлой Уго Чавесом - предшественником Николаса Мадуро -