Президент Колумбії різко відповів Трампу після натяків на можливу операцію США

Лідер Колумбії Густаво Петро заявив, що готовий знову взяти до рук зброю для захисту своєї країни. Так він відреагував на натяки президента США Дональда Трампа щодо можливих воєнних дій після операції у Венесуелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Петро у сцмережі Х .

У своїй заяві колумбійський лідер наголосив, що як верховний головнокомандувач діє виключно в межах Конституції та вже віддав низку жорстких наказів у боротьбі з наркоторгівлею.

"Я наказав провести найбільше вилучення кокаїну у світовій історії, зупинив зростання вирощування листя коки та ініціював масштабну програму добровільної заміни культур для фермерів, що вирощують коку. Цей процес охоплює 30 000 гектарів коки, і це мій пріоритет як державна політика щодо заміщення сільськогосподарських культур; я керую цією політикою", - сказав він.

Петро також заявив, що за його наказом влада взяла під контроль один із ключових центрів наркобізнесу.

Він висловив упевненість, що народ Колумбії стане на захист президента, і попередив, що затримання національного лідера може "випустити народного ягуара".

Глава держави нагадав, що в молодості був членом ліворадикальної організації, хоч і заприсягся не використовувати зброю після мирної угоди 1989 року.

"Хоча я не був солдатом, я знаю про війну та таємні операції. Я поклявся ніколи не торкатися іншої зброї після мирної угоди 1989 року, але заради моєї країни я знову візьму до рук зброю, зброю, якої я більше не хочу", - сказав він.

Петро також відкинув будь-які звинувачення у незаконній діяльності чи корупції.

"Я не незаконний, і я не наркоторговець. Моїм єдиним активом є мій сімейний будинок, який я досі оплачую зі своєї зарплати. Мої банківські виписки були оприлюднені. Ніхто не міг сказати, що я витратив більше, ніж моя зарплата. Я не жадібний", - заявив політик.

Крім того, президент Колумбії повідомив про усунення кількох полковників із розвідувальної служби поліції за передачу неправдивої інформації на шкоду державі.