Президент Киргизии призвал не допустить продолжения конфликта с Таджикистаном

Киргизия и Таджикистан не должны допустить продолжения вооруженного конфликта на границе межу странами. Если он обострится, обе стороны понесут еще большие потери.
Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в своем обращении.
"Потому что мы вечные соседи. Наша цель - благополучие нашего народа, территориальная целостность нашей страны", - сказал Жапаров.
При этом он отметил, что 28-30 апреля для народа Киргизии "стали днями тяжелых исторических испытаний и скорби".
"Территориальная целостность и безопасность нашего священного Отечества находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено", - заявил он.
Жапаров сообщил, что он дважды разговаривал с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
"Во избежание дальнейшей эскалации конфликта был подписан протокол по итогам работы межправительственных комиссий о демаркации границ", - отметил он.
Президент Киргизии сообщил, что потребовал от вооруженных сил не выходить за пределы Кыргызстана и не стрелять первыми.
"Если бы конфликт обострился, обе стороны понесли бы еще большие потери, в результате могли пострадать сотни и тысячи семей", - сказал он.
Напомним, конфликт между Таджикистаном и Киргизией обострился 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения.
На фоне эскалации пограничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.
В ходе конфликта погибли более 34 человека. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.
Делегации Киргизии и Таджикистана 30 апреля встретились на нейтральной территории и договорились об отводе войск из зоны конфликта.