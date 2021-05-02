Президент Киргизії закликав не допустити продовження конфлікту з Таджикистаном

Киргизія і Таджикистан не повинні допустити продовження збройного конфлікту на кордоні межу країнами. Якщо він загостриться, обидві сторони понесуть ще більші втрати.

Про це заявив президент Киргизії Садир Жапаров у своєму звернення .

"Тому що ми вічні сусіди. Наша мета - благополуччя нашого народу, територіальна цілісність нашої країни", - сказав Жапаров.

При цьому він зазначив, що 28-30 квітня для народу Киргизії "стали днями важких історичних випробувань і скорботи".

"Територіальна цілісність і безпека нашої священної Вітчизни перебували під загрозою, а спокій мирного народу було порушено", - заявив він.

Жапаров повідомив, що він двічі розмовляв з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном.

"Щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту був підписаний протокол за підсумками роботи міжурядових комісій про демаркацію кордонів", - зазначив він.

Президент Киргизії повідомив, що зажадав від збройних сил не виходити за межі Киргизстану і не стріляти першими.

"Якби конфлікт загострився, обидві сторони понесли б ще більші втрати, в результаті могли постраждати сотні і тисячі сімей", - сказав він.

Нагадаємо, конфлікт між Таджикистаном і Киргизією загострився 28 квітня на спірній ділянці кордону. За версіями обох країн, конфлікт стався після того, як Таджикистан встановив на території ділянки "головний вододіл" камери відеоспостереження.