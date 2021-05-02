Президент Киргизії закликав не допустити продовження конфлікту з Таджикистаном
Киргизія і Таджикистан не повинні допустити продовження збройного конфлікту на кордоні межу країнами. Якщо він загостриться, обидві сторони понесуть ще більші втрати.
Про це заявив президент Киргизії Садир Жапаров у своєму звернення.
"Тому що ми вічні сусіди. Наша мета - благополуччя нашого народу, територіальна цілісність нашої країни", - сказав Жапаров.
При цьому він зазначив, що 28-30 квітня для народу Киргизії "стали днями важких історичних випробувань і скорботи".
"Територіальна цілісність і безпека нашої священної Вітчизни перебували під загрозою, а спокій мирного народу було порушено", - заявив він.
Жапаров повідомив, що він двічі розмовляв з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном.
"Щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту був підписаний протокол за підсумками роботи міжурядових комісій про демаркацію кордонів", - зазначив він.
Президент Киргизії повідомив, що зажадав від збройних сил не виходити за межі Киргизстану і не стріляти першими.
"Якби конфлікт загострився, обидві сторони понесли б ще більші втрати, в результаті могли постраждати сотні і тисячі сімей", - сказав він.
Нагадаємо, конфлікт між Таджикистаном і Киргизією загострився 28 квітня на спірній ділянці кордону. За версіями обох країн, конфлікт стався після того, як Таджикистан встановив на території ділянки "головний вододіл" камери відеоспостереження.
На тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизія і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного.
В ході конфлікту загинули понад 34 людини. 1-2 травня в Киргизії оголошені днями національної жалоби.
Делегації Киргизії і Таджикистану 30 Квітня зустрілися на нейтральній території і домовилися про відведення військ із зони конфлікту.