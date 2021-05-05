Президент Киргизии отправил в отставку правительство страны

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил правительство страны в отставку. Ранее глава государства призвал не допустить продолжение вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном .

Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии .

Отмечается, что Жапаров 5 мая подписал указ “О кабинете министров Киргизской Республики”. С момента подписания документа действующий состав правительства считается ушедшим в отставку.

При этом указ президента страны постановил преобразовать правительство страны в кабинет министров, который считается правопреемником отправленного в отставку правительства. Документ также изменяет структуру Кабмина Киргизии.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

В пресс-службе президента страны уточнили, что ранее Жапаров подписал Конституцию Киргизии, принятой на референдуме 11 апреля. Внесенными изменениями в Основном законе страны устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.