ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Президент Киргизії відправив у відставку уряд країни

Новость на русском → Бішкек, Середа 05 травня 2021 14:48
Президент Киргизії відправив у відставку уряд країни Фото: президент Киргизії Садир Жапаров (president.kg)
Автор: РБК-Україна

Президент Киргизії Садир Жапаров відправив уряд країни у відставку. Раніше глава держави закликав не допустити продовження збройного конфлікту на кордоні з Таджикистаном.

Про це повідомила прес-служба президента Киргизії.

Відзначається, що Жапаров 5 травня підписав указ "Про Кабінет Міністрів Киргизької Республіки". З моменту підписання документа чинний склад уряду вважається таким, що пішов у відставку.

При цьому указ президента країни постановив перетворити уряд країни в Кабінет міністрів, який вважається правонаступником відправленого у відставку уряду. Документ також змінює структуру Кабміну Киргизії.

Указ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

У прес-службі президента країни уточнили, що раніше Жапаров підписав Конституцію Киргизії, прийнятої на референдумі 11 Квітня. Внесеними змінами в Основному законі країни встановлюється президентська форма правління, новий порядок формування органів виконавчої, законодавчої та судової влади.

Нагадаємо, на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизія і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного.

В ході конфлікту загинули понад 34 людини. 1-2 травня в Киргизії оголошені днями національної жалоби.

Делегації Киргизії і Таджикистану 30 Квітня зустрілися на нейтральній території і домовилися про відведення військ із зони конфлікту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Киргизия отставка правительство
NEWS
"Червону" зону карантину покидають ще три області
"Червону" зону карантину покидають ще три області
DAILY
Сергій Дейнеко: Теоретично війська РФ досі можуть розпочати вторгнення з Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Сергій Дейнеко: Теоретично війська РФ досі можуть розпочати вторгнення з Криму