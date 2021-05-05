Президент Киргизії відправив у відставку уряд країни
Президент Киргизії Садир Жапаров відправив уряд країни у відставку. Раніше глава держави закликав не допустити продовження збройного конфлікту на кордоні з Таджикистаном.
Про це повідомила прес-служба президента Киргизії.
Відзначається, що Жапаров 5 травня підписав указ "Про Кабінет Міністрів Киргизької Республіки". З моменту підписання документа чинний склад уряду вважається таким, що пішов у відставку.
При цьому указ президента країни постановив перетворити уряд країни в Кабінет міністрів, який вважається правонаступником відправленого у відставку уряду. Документ також змінює структуру Кабміну Киргизії.
Указ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
У прес-службі президента країни уточнили, що раніше Жапаров підписав Конституцію Киргизії, прийнятої на референдумі 11 Квітня. Внесеними змінами в Основному законі країни встановлюється президентська форма правління, новий порядок формування органів виконавчої, законодавчої та судової влади.
Нагадаємо, на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизія і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного.
В ході конфлікту загинули понад 34 людини. 1-2 травня в Киргизії оголошені днями національної жалоби.
Делегації Киргизії і Таджикистану 30 Квітня зустрілися на нейтральній території і домовилися про відведення військ із зони конфлікту.