Президент Казахстана принял отставку министра обороны после взрывов на складе боеприпасов
Министр обороны Казахстнана Нурлан Ермекбаев подал рапорт об отставке. Президент страны ее одобрил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Azattyq Ryhy.
Министр заявлял, что принял решение уйти в отставку, "как только услышал" об инциденте в Жамбылской области.
"Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее", - написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Ранее сообщали, что в результате взрывов на военных складах в Казахстане погибли не менее 15 человек.
Напомним, вечером 26 августа на одном из складов в воинской части возле города Тараз прогремели взрывы.
Причины взрывов еще устанавливаются. Как заявляют в местном Минобороны, инженерные боеприпасы, которые находились в загоревшемся хранилище, по их техническим характеристикам не должны были взорваться.