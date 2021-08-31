Президент Казахстана принял отставку министра обороны после взрывов на складе боеприпасов 

Министр обороны Казахстнана Нурлан Ермекбаев подал рапорт об отставке. Президент страны ее одобрил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Azattyq Ryhy.

Министр заявлял, что принял решение уйти в отставку, "как только услышал" об инциденте в Жамбылской области. "Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее", - написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.