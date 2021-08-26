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На военных складах в Казахстане произошел взрыв

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Четверг 26 августа 2021 18:25
На военных складах в Казахстане произошел взрыв Фото: пожар после взрыва в Казахстане (кадр видео)
Автор: РБК-Украина

В Казахстане произошел взрыв на военных складах возле Тараза. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на informburo.kz.

Сообщается, что сначала произошло возгорание возле одного из складов.

"В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных машинах", - сообщили в Минобороны Казахстана.

Тушение очага возгорания продолжается, на многочисленных видео, снятых с различных точек города Тараза, слышны звуки взрывов, видны столбы дыма.

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Казахстан Взрыв
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