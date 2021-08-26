На военных складах в Казахстане произошел взрыв
Фото: пожар после взрыва в Казахстане (кадр видео)
В Казахстане произошел взрыв на военных складах возле Тараза. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на informburo.kz.
Сообщается, что сначала произошло возгорание возле одного из складов.
"В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных машинах", - сообщили в Минобороны Казахстана.
Тушение очага возгорания продолжается, на многочисленных видео, снятых с различных точек города Тараза, слышны звуки взрывов, видны столбы дыма.