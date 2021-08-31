Президент Казахстану прийняв відставку міністра оборони після вибухів на складі боєприпасів
Міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв подав рапорт про відставку. Президент країни її схвалив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Azattyq Ryhy.
Міністр заявляв, що прийняв рішення піти у відставку, "як тільки почув" про інцидент в Жамбильській області.
"Президент Касим-Жомарт Токаєв, розглянувши рапорт міністра оборони Нурлана Єрмекбаєва з проханням про відставку, прийняв її", - написав прес-секретар глави держави Берік Уалі.
Раніше повідомляли, що в результаті вибухів на військових складах в Казахстані загинули не менше 15 осіб.
Нагадаємо, ввечері 26 серпня на одному зі складів у військовій частині біля міста Тараз прогриміли вибухи.
Причини вибухів ще встановлюються. Як заявляють в місцевому Міноборони, інженерні боєприпаси, які знаходилися в сховищі, що загорівся, за їх технічними характеристиками не повинні були вибухнути.