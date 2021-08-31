Президент Казахстану прийняв відставку міністра оборони після вибухів на складі боєприпасів 

Міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв подав рапорт про відставку. Президент країни її схвалив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Azattyq Ryhy.

Міністр заявляв, що прийняв рішення піти у відставку, "як тільки почув" про інцидент в Жамбильській області. "Президент Касим-Жомарт Токаєв, розглянувши рапорт міністра оборони Нурлана Єрмекбаєва з проханням про відставку, прийняв її", - написав прес-секретар глави держави Берік Уалі.