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Президент Казахстану прийняв відставку міністра оборони після вибухів на складі боєприпасів 

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Вівторок 31 серпня 2021 10:18
Президент Казахстану прийняв відставку міністра оборони після вибухів на складі боєприпасів  Фото: Міністр оборони Казахстанана Нурлан Єрмекбаєв (azattyq-ruhy.kz)
Автор: Инна Собора

Міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв подав рапорт про відставку. Президент країни її схвалив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Azattyq Ryhy.

Міністр заявляв, що прийняв рішення піти у відставку, "як тільки почув" про інцидент в Жамбильській області.

"Президент Касим-Жомарт Токаєв, розглянувши рапорт міністра оборони Нурлана Єрмекбаєва з проханням про відставку, прийняв її", - написав прес-секретар глави держави Берік Уалі.

Раніше повідомляли, що в результаті вибухів на військових складах в Казахстані загинули не менше 15 осіб.

Нагадаємо, ввечері 26 серпня на одному зі складів у військовій частині біля міста Тараз прогриміли вибухи.

Причини вибухів ще встановлюються. Як заявляють в місцевому Міноборони, інженерні боєприпаси, які знаходилися в сховищі, що загорівся, за їх технічними характеристиками не повинні були вибухнути.

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Казахстан Вибух боєприпасів
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