Число жертв взрывов в Казахстане возросло до 15

В результате взрывов на военных складах в Казахстане погибли не менее 15 человек. До сих пор продолжаются поиски одного пропавшего без вести.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на informburo.kz .

Сообщается, что сегодня на месте взрыва в Жамбылской области саперы обнаружили тело еще одного человека, личность которого устанавливается.

Таким образом, общее число погибших достигло пятнадцати человек, среди жертв есть и сотрудники органов гражданской защиты. Поиски пропавшего одного человека продолжается.