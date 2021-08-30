ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Число жертв взрывов в Казахстане возросло до 15

Новина українською →
Тараз, Понедельник 30 августа 2021 16:17
Число жертв взрывов в Казахстане возросло до 15 Фото: взрывы в Казахстане (twitter com peyamakurd)
Автор: РБК-Украина

В результате взрывов на военных складах в Казахстане погибли не менее 15 человек. До сих пор продолжаются поиски одного пропавшего без вести.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на informburo.kz.

Сообщается, что сегодня на месте взрыва в Жамбылской области саперы обнаружили тело еще одного человека, личность которого устанавливается.

Таким образом, общее число погибших достигло пятнадцати человек, среди жертв есть и сотрудники органов гражданской защиты. Поиски пропавшего одного человека продолжается.

Напомним, вечером 26 августа на одном из складов в воинской части возле города Тараз прогремели взрывы.

Причины взрывов еще устанавливаются. Как заявляют в местном Минобороны, инженерные боеприпасы, которые находились в загоревшемся хранилище, по их техническим характеристикам не должны были взорваться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан Взрыв
NEWS
Советником министра юстиции стала женщина с пожизненным лишением свободы: что известно
Советником министра юстиции стала женщина с пожизненным лишением свободы: что известно
DAILY
Ворота Черного моря. Почему Украина готовится воевать за остров Змеиный
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Ворота Черного моря. Почему Украина готовится воевать за остров Змеиный