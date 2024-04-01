Президент Каріс остаточно розірвав договір Естонії з Росією про правову допомогу

Президент Алар Каріс сьогодні, 1 квітня, підписав закон про денонсацію договору про правову допомогу між Естонією і Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees .

Парламент країни ще 20 березня на пленарному засіданні ухвалив ініційований урядом проєкт закону, покликаний денонсувати підписаний у 1993 році в Москві і набув чинності 1995 року договір про правову допомогу між Естонією і Росією.

Приводом до такого рішення стала розв'язана Росією повномасштабна війна проти України і триваюча агресія проти української держави. За ухвалення закону проголосували 52 зі 101 члена парламенту.

Договір про правову допомогу між Естонією і Росією набув чинності 19 березня 1995 року і автоматично продовжується кожні п'ять років.

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