Президент Каріс остаточно розірвав договір Естонії з Росією про правову допомогу
Президент Алар Каріс сьогодні, 1 квітня, підписав закон про денонсацію договору про правову допомогу між Естонією і Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.
Парламент країни ще 20 березня на пленарному засіданні ухвалив ініційований урядом проєкт закону, покликаний денонсувати підписаний у 1993 році в Москві і набув чинності 1995 року договір про правову допомогу між Естонією і Росією.
Приводом до такого рішення стала розв'язана Росією повномасштабна війна проти України і триваюча агресія проти української держави. За ухвалення закону проголосували 52 зі 101 члена парламенту.
Договір про правову допомогу між Естонією і Росією набув чинності 19 березня 1995 року і автоматично продовжується кожні п'ять років.
Естонія займає жорстку політику щодо Росії
"Партія реформ Естонії" найближчим часом представить парламенту проєкт закону, який дасть змогу позбавити іноземців права голосу на місцевих виборах. Мова йде про росіян.
Нещодавно під час дискусії про використання заморожених російських активів Естонія запропонувала, щоб не тільки відсоткові доходи, а й усі активи були спрямовані на оборону України.
Також днями Естонія оголосила про передачу Україні пакета військової допомоги на суму 20 млн євро.
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