Правляча партія Естонії пропонує позбавити росіян права голосу на місцевих виборах
"Партія реформ Естонії" найближчим часом представить парламенту проєкт закону, який дасть змогу позбавити іноземців права голосу на місцевих виборах.
Про це заявив член парламентської фракції Пяртель-Пеетер Пере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Він сказав, що його колеги також обговорювали й аналізували це питання.
"У найближчі кілька тижнів законопроєкт справді надійде до Рійгікогу, і тоді від наших партнерів у Тоомпеа залежатиме, чи дозволять нам соціал-демократи просувати його, чи ні. Ми вважаємо, що це дуже важливо, і ми дійсно могли б ухвалити цю поправку до закону про вибори до місцевих органів влади", - сказав Пере.
Лідерка талліннського відділення партії "Вітчизна" Рійна Солман підкреслила, що для її політсили важливо викорінити російський вплив у Таллінні до наступних місцевих виборів.
Естонія займає жорстку політику щодо Росії
Нещодавно під час дискусії про використання заморожених російських активів Естонія запропонувала, щоб не тільки відсоткові доходи, а й усі активи були спрямовані на оборону України.
Також днями Естонія оголосила про передачу Україні пакета військової допомоги на суму 20 млн євро.
І того самого дня уряд Естонії ухвалив рішення про розірвання естонсько-російського договору про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.
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