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Правляча партія Естонії пропонує позбавити росіян права голосу на місцевих виборах

Естонія, Понеділок 01 квітня 2024 15:48
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Правляча партія Естонії пропонує позбавити росіян права голосу на місцевих виборах Архівне фото: правляча партія Естонії пропонує позбавити росіян права голосу на місцевих виборах (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

"Партія реформ Естонії" найближчим часом представить парламенту проєкт закону, який дасть змогу позбавити іноземців права голосу на місцевих виборах.

Про це заявив член парламентської фракції Пяртель-Пеетер Пере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Він сказав, що його колеги також обговорювали й аналізували це питання.

"У найближчі кілька тижнів законопроєкт справді надійде до Рійгікогу, і тоді від наших партнерів у Тоомпеа залежатиме, чи дозволять нам соціал-демократи просувати його, чи ні. Ми вважаємо, що це дуже важливо, і ми дійсно могли б ухвалити цю поправку до закону про вибори до місцевих органів влади", - сказав Пере.

Лідерка талліннського відділення партії "Вітчизна" Рійна Солман підкреслила, що для її політсили важливо викорінити російський вплив у Таллінні до наступних місцевих виборів.

Естонія займає жорстку політику щодо Росії

Нещодавно під час дискусії про використання заморожених російських активів Естонія запропонувала, щоб не тільки відсоткові доходи, а й усі активи були спрямовані на оборону України.

Також днями Естонія оголосила про передачу Україні пакета військової допомоги на суму 20 млн євро.

І того самого дня уряд Естонії ухвалив рішення про розірвання естонсько-російського договору про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.

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