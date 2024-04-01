Правляча партія Естонії пропонує позбавити росіян права голосу на місцевих виборах

Про це заявив член парламентської фракції Пяртель-Пеетер Пере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Він сказав, що його колеги також обговорювали й аналізували це питання.

"У найближчі кілька тижнів законопроєкт справді надійде до Рійгікогу, і тоді від наших партнерів у Тоомпеа залежатиме, чи дозволять нам соціал-демократи просувати його, чи ні. Ми вважаємо, що це дуже важливо, і ми дійсно могли б ухвалити цю поправку до закону про вибори до місцевих органів влади", - сказав Пере.

Лідерка талліннського відділення партії "Вітчизна" Рійна Солман підкреслила, що для її політсили важливо викорінити російський вплив у Таллінні до наступних місцевих виборів.

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