ua en ru
Пт, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Естонія запропонувала використати всі заморожені активи РФ для оборони України

П'ятниця 22 березня 2024 12:14
UA EN RU
Естонія запропонувала використати всі заморожені активи РФ для оборони України Фото: міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Під час дискусії про використання заморожених російських активів Естонія запропонувала, щоб не тільки відсоткові доходи, а й усі активи були спрямовані на оборону України.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart.

"Дохід - це лише невеликий, але важливий крок для нас. Але ми також хочемо самі використовувати заморожені активи", - заявив він.

Міністр розкритикував той факт, що країни ЄС не хочуть торкатися цих коштів.

"Я не розумію, як політики, які хочуть бути переобраними, хочуть пояснити це своїм платникам податків".

Цахкна також відкинув юридичні побоювання, які раніше висловлювали інші країни.

"Я переконаний, що юридично можливо передати заморожені російські активи Україні. Що зараз відсутнє в Європі, так це політична воля", - заявив він.

Конфіскація заморожених активів РФ

Наприкінці лютого глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що "пора розпочати розмову про використання прибутку від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України".

За словами високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, досі можливість використання прибутку розглядалася як підтримка відновлення України, втім, останнім часом головним питанням стало запобігання подальшим руйнуванням.

Тим часом, під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, 18 березня, було ухвалено рішення про надання додаткових 5 млрд євро на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру.

Голова Банку Литви заявив, що ЄС доведеться конфіскувати активи Росії, якщо хоче перемоги України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Російська Федерація Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
"Блекаут" у Харкові, обстріл Запоріжжя та удари по інфраструктурі: наслідки атаки по Україні
"Блекаут" у Харкові, обстріл Запоріжжя та удари по інфраструктурі: наслідки атаки по Україні
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими