Естонія запропонувала використати всі заморожені активи РФ для оборони України

Під час дискусії про використання заморожених російських активів Естонія запропонувала, щоб не тільки відсоткові доходи, а й усі активи були спрямовані на оборону України.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart.

"Дохід - це лише невеликий, але важливий крок для нас. Але ми також хочемо самі використовувати заморожені активи", - заявив він.

Міністр розкритикував той факт, що країни ЄС не хочуть торкатися цих коштів.

"Я не розумію, як політики, які хочуть бути переобраними, хочуть пояснити це своїм платникам податків".

Цахкна також відкинув юридичні побоювання, які раніше висловлювали інші країни.

"Я переконаний, що юридично можливо передати заморожені російські активи Україні. Що зараз відсутнє в Європі, так це політична воля", - заявив він.

Конфіскація заморожених активів РФ

Наприкінці лютого глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що "пора розпочати розмову про використання прибутку від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України".

За словами високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, досі можливість використання прибутку розглядалася як підтримка відновлення України, втім, останнім часом головним питанням стало запобігання подальшим руйнуванням.

Тим часом, під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, 18 березня, було ухвалено рішення про надання додаткових 5 млрд євро на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру.

Голова Банку Литви заявив, що ЄС доведеться конфіскувати активи Росії, якщо хоче перемоги України.

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