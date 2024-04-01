ua en ru
Пн, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президент Карис окончательно разорвал договор Эстонии с Россией о правовой помощи

Эстония, Понедельник 01 апреля 2024 21:37
UA EN RU
Президент Карис окончательно разорвал договор Эстонии с Россией о правовой помощи Архивное фото: президент Эстонии Алар Карис (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Алар Карис сегодня, 1 апреля, подписал закон о денонсации договора о правовой помощи между Эстонией и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Парламент страны еще 20 марта на пленарном заседании принял инициированный правительством проект закона, призванный денонсировать подписанный в 1993 году в Москве и вступивший в силу в 1995 году договор о правовой помощи между Эстонией и Россией.

Поводом к такому решению стала развязанная Россией полномасштабная война против Украины и продолжающаяся агрессия против украинского государства. За принятие закона проголосовали 52 из 101 члена парламента.

Договор о правовой помощи между Эстонией и Россией вступил в силу 19 марта 1995 года и автоматически продлевается каждые пять лет.

Эстония занимает жесткую политику в отношении России

"Партия реформ Эстонии" в ближайшее время представит парламенту проект закона, позволяющий лишить иностранцев права голоса на местных выборах. Речь идет о россиянах.

Недавно во время дискуссии по использованию замороженных российских активов Эстония предложила, чтобы не только процентные доходы, но и все активы были направлены на оборону Украины.

Также на днях Эстония объявила о передаче Украине пакета военной помощи на сумму 20 млн. евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Эстония
NEWS
Украина имеет дроны с дальностью поражения более 1000 км, - Федоров
Украина имеет дроны с дальностью поражения более 1000 км, - Федоров
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ