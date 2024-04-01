Президент Карис окончательно разорвал договор Эстонии с Россией о правовой помощи

Президент Алар Карис сегодня, 1 апреля, подписал закон о денонсации договора о правовой помощи между Эстонией и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees .

Парламент страны еще 20 марта на пленарном заседании принял инициированный правительством проект закона, призванный денонсировать подписанный в 1993 году в Москве и вступивший в силу в 1995 году договор о правовой помощи между Эстонией и Россией.

Поводом к такому решению стала развязанная Россией полномасштабная война против Украины и продолжающаяся агрессия против украинского государства. За принятие закона проголосовали 52 из 101 члена парламента.

Договор о правовой помощи между Эстонией и Россией вступил в силу 19 марта 1995 года и автоматически продлевается каждые пять лет.

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