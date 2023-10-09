Президент Ізраїлю порівняв ХАМАС з ІДІЛ та закликав світ визнати їх терористами

На думку ізраїльського лідера, з часів Голокосту стільки євреїв не вбивали за один день, як під час нападу ХАМАСу. Він додав, що з тих самих часів ми не бачили сцен, як єврейських жінок і дітей, бабусь і дідусів заганяли у вантажівки та брали в полон.

"ХАМАС перейняв і відтворив жорстокість ІДІЛ, яка заходила в будинки цивільних на свята і холоднокровно вбивала цілі родини. Молоді й старі, гвалтують і спалюють тіла, б’ють і катують своїх невинних жертв, євреїв і мусульман та представників інших віросповідань. Жорстокість. Нелюдяність. Варварство монстрів. Не люди - монстри", - заявив Іцхак Герцог.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у Секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Сьогодні Нетаньяху сказав, що Ізраїль перебуває в розпалі битви, країна збирається змінити Близький Схід, але майбутній бій потребує часу.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.