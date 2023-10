Президент Израиля сравнил ХАМАС с ИГИЛ и призвал мир признать их террористами

По мнению израильского лидера, со времен Холокоста столько евреев не убивали за один день, как во время нападения ХАМАС. Он добавил, что с тех же времен мы не видели сцен, как еврейских женщин и детей, бабушек и дедушек загоняли в грузовики и брали в плен.

"ХАМАС перенял и воспроизвел жестокость ИГИЛ, которая заходила в дома гражданских на праздники и хладнокровно убивала целые семьи. Молодые и старики, насилуют и сжигают тела, избивают и истязают своих невинных жертв, евреев и мусульман и представителей других вероисповеданий. Жестокость. . Варварство монстров. Не люди - монстры", - заявил Ицхак Герцог.

Israel's President Herzog: "Нет сомнения, что в Холокаусте есть много ребят, которые висят на один день. And no since the Holocaust, имеют все witnessed scenes of Jewish women and children, grandparents – даже Holocaust survivors – being herded in trucks and taken into captivity."