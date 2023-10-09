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Президент Израиля сравнил ХАМАС с ИГИЛ и призвал мир признать их террористами

Фото: президент Израиля Ицхак Герцог (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Израиля Ицхак Герцог приравнял вторжение палестинских боевиков к действиям Исламского государства (ИГИЛ) и призвал мировых лидеров признать ХАМАС террористической организацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

По мнению израильского лидера, со времен Холокоста столько евреев не убивали за один день, как во время нападения ХАМАС. Он добавил, что с тех же времен мы не видели сцен, как еврейских женщин и детей, бабушек и дедушек загоняли в грузовики и брали в плен.

"ХАМАС перенял и воспроизвел жестокость ИГИЛ, которая заходила в дома гражданских на праздники и хладнокровно убивала целые семьи. Молодые и старики, насилуют и сжигают тела, избивают и истязают своих невинных жертв, евреев и мусульман и представителей других вероисповеданий. Жестокость. . Варварство монстров. Не люди - монстры", - заявил Ицхак Герцог.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Сегодня Нетаньяху сказал, что Израиль находится в разгаре битвы, страна собирается изменить Ближний Восток, но предстоящее сражение требует времени.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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