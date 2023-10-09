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"Ми перебуваємо в розпалі битви". Нетаньяху пообіцяв змінити Близький Схід

Ізраїль, Понеділок 09 жовтня 2023 17:17
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"Ми перебуваємо в розпалі битви". Нетаньяху пообіцяв змінити Близький Схід Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Ізраїль перебуває в розпалі битви, країна збирається змінити Близький Схід, але майбутній бій потребує часу.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Він звернувся до місцевих політиків з півдня Ізраїлю і сказав, що країна перетворить регіон. Також він сказав, що відновить постраждалі громади.

"Я знаю, що ти пройшов через важкі, жахливі речі. Те, через що доведеться пройти ХАМАСу, буде важким і жахливим - ми вже перебуваємо в розпалі битви і тільки почали", - заявив Нетаньяху.

Він похвалив південь регіону за стійкість і сказав, що майбутній бій потребуватиме часу.

"Нація переверне кожен камінь, щоб допомогти вам усім. Я прошу вас проявити твердість, тому що ми збираємося змінити Близький Схід", - додав прем'єр-міністр.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у Секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Вчора Нетаньяху сказав, що Ізраїль вступає у довгу війну, її перша фаза підходить до завершення.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Нетаньяху ХАМАС Ізраїль
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