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Президент Ірану допустив зміни в Конституцію, щоб вгамувати масові протести

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Іран, Неділя 04 грудня 2022 19:30
Президент Ірану допустив зміни в Конституцію, щоб вгамувати масові протести Фото: президент Ірану Ібрагім Райсі (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Президент Ірану Ібрагім Раїсі допустив можливість внесення змін до деяких статей Конституції Ісламської республіки, яка була прийнята у 1979 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al Hadath.

Як засвідчує канал, ця заява Раїсі прозвучала на тлі безперервних акцій протесту в іранських містах, які тривають уже два з половиною місяці поспіль.

"Конституція Ірану складена таким чином, що передбачає вихід у разі виникнення глухого кута. Тому при реалізації її положень можуть бути використані гнучкі методи", - підкреслив президент, виступаючи з нагоди Дня Конституції Ірану.

Водночас генеральний прокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері оголосив сьогодні, 4 грудня, про ліквідацію поліції моралі, яка, за його словами, не має нічого спільного з правовою системою.

Крім того, сьогодні ЗМІ опублікували ще одну заяву генпрокурора Ірану, де стверджується, що влада в країні почала працювати над зміною закону, який зобов'язує жінок носити хіджаб.

Нагадаємо, що з кінця вересня цього року в Ірані тривають протести. Вони були спровоковані тим, що 22-річна Махса Аміні загинула після затримання "поліцією моралі" за "неправильне носіння хіджабу". За даними іранської влади, під час протестів загинули близько 200 людей. Але правозахисники стверджують, що у країні вбили щонайменше 469 протестувальників, у тому числі 64 неповнолітніх. Понад 18 тисяч протестувальників затримали.

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