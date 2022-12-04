Влада Ірану оголосила про ліквідацію "поліції моралі" після хвилі протестів, - ЗМІ

В Ірані оголосили про скасування "поліції моралі", діяльність якої призвела до смерті жінки за "неправильне носіння хіджабу". Та яке спровокувало масштабні протести в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alarabiya News.

Як пишуть місцеві ЗМІ, в країні скасували підрозділи "поліції моралі" після більш ніж двох місяців протестів, спровокованих арештом 22-річної Махси Аміні за нібито "порушення суворого жіночого дрес-коду в країні". Після чого дівчина загинула.

"Поліція моралі не має нічого спільного з судовою системою і була скасована", - цитують місцеві видання генерального прокурора Мохаммада Джафар Монтазері.

Нагадаємо, що сьогодні ЗМІ опублікували ще одну заяву генпрокурора Ірану, де стверджується, що влада в країні почала працювати над зміною закону, який зобов'язує жінок носити хіджаб.

Масові протести в Ірані

Нагадаємо, що з кінця вересня цього року в Ірані тривають протести. Вони були спровоковані тим, що 22-річна Махса Аміні загинула після затримання "поліцією моралі" за "неправильне носіння хіджабу". Акції протесту відбуваються по всій країні. Їх жорстко розганяють силові структури.

За даними іранської влади, під час протестів загинули близько 200 людей. Але правозахисники стверджують, що кажуть країні вбили щонайменше 469 протестувальників, у тому числі 64 неповнолітніх. Понад 18 тисяч протестувальників затримали.

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