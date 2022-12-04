В Ірані переглянуть закон про хіджаб через невгамовні протести

Влада Ірану заявила, що перегляне закон десятирічної давності, який вимагає, щоб жінки покривали голову. На цей крок влада вирішила піти через протети, які спалахнули у вересні і досі не вщухають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Генеральний прокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері заявив, що принципове рішення з цього питання може бути ухвалене за два-три тижні.

"І парламент, і судові органи працюють (над цим питанням, - ред.) про те, чи потрібні будь-які зміни у законі", - заявив генпрокурор.

Президент Ебрагім Раїсі 3 грудня сказав, що республіканські та ісламські засади Ірану закріплені конституційно, проте деякі пункти можуть трактуватись гнучкіше.

"Але є методи реалізації конституції, які можуть бути гнучкими", - сказав він на ТБ.

Протести в Ірані

Протести розпочалися 16 вересня після смерті під вартою Махси Аміні, 22-річної іранської дівчини курдського походження, заарештованої поліцією вдач за нібито порушення законів шаріату.

Протягом наступних тижнів демонстранти палили свої головні убори та вигукували антиурядові гасла. Після смерті Аміні все більше жінок не носять хустки, особливо на півночі Тегерана.

Раніше суд у Тегерані засудив до страти одного з учасників протестів, які почалися в країні після смерті 22-річної Махси Аміні. Це стало першим подібним вироком, винесеним учасникам демонстрацій.

При цьому верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї звинуватив США та Ізраїль в організації протестів.

Демонстрації в цій країні продовжуються донині. Вони проходять у багатьох містах, від Тегерану до центрального міста Йезд.

Голова ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив минулого тижня, що 14 тисяч осіб, включаючи дітей, було заарештовано під час розгону протестів. Кампанія арештів захлеснула спортсменів, відомих людей та журналістів.

Носіння Хіджабу

Хіджаб став обов'язковим для всіх жінок Ірану у квітні 1983 року, через чотири роки після Ісламської революції, яка скинула монархію, що підтримується США.

Це залишається дуже делікатним питанням у країні, де консерватори наполягають на тому, що це має бути обов'язковим, тоді як реформісти хочуть залишити його на розсуд кожного.

У липні цього року ультраконсерватор Раїсі закликав до мобілізації "всіх державних установ для забезпечення дотримання закону про хіджаби".

У вересні основна партія реформістів Ірану закликала скасувати закон про обов'язкове носіння хіджабу.