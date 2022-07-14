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Президент Ирана резко ответил на угрозы со стороны Байдена

Фото: президент Ирана Ибрагим Райси (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Ирана Ибрагим Райси пригрозил жестким ответом на заявление президента США Джо Байдена о возможности применения силы, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Великая нация Ирана не согласится с какой-либо опасностью или кризисом в регионе, и Вашингтон и его союзники должны знать, что на любую ошибку Иран ответит суровым и досадным ответом", - сказал президент Райси.

Вашингтон и Израиль давно выражают обеспокоенность по поводу ядерного потенциала Ирана, хотя страна настаивает, что никогда не имела намерений создать ядерную бомбу.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что США не допустят получения Ираном ядерного оружия. Он добавил, что применит силу как крайнюю меру, чтобы помешать стране получить ядерное оружие.

Кроме того, Байден и премьер Израиля Яир Лапид подписали так называемую "Иерусалимскую декларацию", в которой страны обязуются не допустить появления ядерного оружия у Тегерана.

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