Президент Ирана резко ответил на угрозы со стороны Байдена

Президент Ирана Ибрагим Райси пригрозил жестким ответом на заявление президента США Джо Байдена о возможности применения силы, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Великая нация Ирана не согласится с какой-либо опасностью или кризисом в регионе, и Вашингтон и его союзники должны знать, что на любую ошибку Иран ответит суровым и досадным ответом", - сказал президент Райси.

Вашингтон и Израиль давно выражают обеспокоенность по поводу ядерного потенциала Ирана, хотя страна настаивает, что никогда не имела намерений создать ядерную бомбу.