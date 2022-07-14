Президент Ірану різко відповів на погрози з боку Байдена

Президент Ірану Ібрагім Райсі пригорозив жорсткою відповіддю на заяву президента США Джо Байдена про можливість застосування сили, аби перешкодити Ірану отримати ядерну зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Велика нація Ірану не погодиться з будь-якою небезпекою чи кризою в регіоні, і Вашингтон і його союзники повинні знати, що на будь-яку помилку Іран відповість суворою та прикрою відповіддю", - сказав президент Райсі.
Вашингтон та Ізраїль давно висловлюють стурбованість щодо ядерного потенціалу Ірану, хоча країна наполягає, що ніколи не мала намірів створити ядерну бомбу.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що США не допустять отримання Іраном ядерної зброї. Він додав, що застосує силу як крайній захід, аби перешкодити країні отримати ядерну зброю.
Окрім того, Байден і прем'єр Ізраїлю Яїр Лапід підписали так звану "Єрусалимську декларацію", в якій країни зобов'язуються не допустити появи ядерної зброї у Тегерана.