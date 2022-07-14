Байден и премьер Израиля подписали "Иерусалимскую декларацию". Упомянули и Украину

Президент США Джо Байден и премьер Израиля Яир Лапид подписали так называемую "Иерусалимскую декларацию". В ней лидеры упомянули войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст декларации .

В документе отмечается, что США подтверждают приверженность безопасности Израиля, укреплению его военного потенциала для сдерживания врагов и защиты от любой угрозы.

Основное внимание в декларации уделено угрозе со стороны Ирана. Страны обязуются не допустить появления ядерного оружия у Тегерана и "использовать все элементы национальной мощи" для сдерживания иранской агрессии.

Также в документе упоминается вторжение России в Украину.

"США и Израиль подчеркивают свою озабоченность в связи с продолжающимися нападениями на Украину и свою преданность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также осознают важность оказания Украине гуманитарной помощи", - говорится в тексте декларации.

При этом отмечается, что США и Израиль намерены вместе бороться с любыми попытками бойкота Израиля и попыток лишить Еврейское государство права на самооборону.

Стоит заметить, что Байден вчера, 13 июля, прибыл в Израиль с официальным визитом.

Подписи Байдена и Лапида в "Иерусалимской декларации" (gov.il)