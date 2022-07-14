Байден и премьер Израиля подписали "Иерусалимскую декларацию". Упомянули и Украину
Президент США Джо Байден и премьер Израиля Яир Лапид подписали так называемую "Иерусалимскую декларацию". В ней лидеры упомянули войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст декларации.
В документе отмечается, что США подтверждают приверженность безопасности Израиля, укреплению его военного потенциала для сдерживания врагов и защиты от любой угрозы.
Основное внимание в декларации уделено угрозе со стороны Ирана. Страны обязуются не допустить появления ядерного оружия у Тегерана и "использовать все элементы национальной мощи" для сдерживания иранской агрессии.
Также в документе упоминается вторжение России в Украину.
"США и Израиль подчеркивают свою озабоченность в связи с продолжающимися нападениями на Украину и свою преданность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также осознают важность оказания Украине гуманитарной помощи", - говорится в тексте декларации.
При этом отмечается, что США и Израиль намерены вместе бороться с любыми попытками бойкота Израиля и попыток лишить Еврейское государство права на самооборону.
Стоит заметить, что Байден вчера, 13 июля, прибыл в Израиль с официальным визитом.
Подписи Байдена и Лапида в "Иерусалимской декларации" (gov.il)
Напомним, ранее стало известно, что Израиль и Соединенные Штаты в среду объявили о начале стратегического партнерства в области передовых технологий. Первая встреча делегаций по этому вопросу пройдет в ближайшие месяцы.
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