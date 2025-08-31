Президент Індонезії скасував візит до Китаю через масові протести в країні

Президент Індонезії скасував заплановану поїздку до Китаю через поширення протестів за межі столиці Джакарти, де підпалили кілька будівель регіональних парламентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава держави скасував поїздку в суботу, 30 серпня. Він планував відвідати парад "День Перемоги" у Китаї 3 вересня з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни після офіційної капітуляції Японії.

Протести в Індонезії стали першим серйозним випробуванням для уряду Прабово, що рік перебуває при владі. Мітинги почалися цього тижня у Джакарті через високі зарплати депутатів і загострилися після того, як поліцейський автомобіль на смерть збив мотоцикліста.

"Президент хоче продовжувати безпосередньо стежити за ситуацією (в Індонезії)... і шукати найкращі рішення. Тому він просить вибачення у китайського уряду за неможливість прийняти запрошення", - заявив у відеозверненні в суботу прессекретар президента Прасетьйо Хаді.

Речник додав, що ще однією причиною скасування поїздки був початок 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні.

Причина жорстких протестів і цензура

У зв'язку з активізацією протестів, сервіс коротких відео TikTok, який належить китайській компанії ByteDance, у суботу тимчасово призупинив функцію прямих ефірів в Індонезії на кілька днів.

Цього тижня Джакарта викликала представників соцмереж, зокрема Meta Platforms Inc і TikTok, та закликала посилити модерацію контенту начебто через поширення дезінформації в інтернеті. В уряді зазначили, що така дезінформація підживила протести проти нього.

В суботу протестувальники підпалили будівлі регіональних парламентів у трьох провінціях.

Як зазначають місцеві ЗМІ, протестувальники пограбували обладнання парламентських офісів у Чиребоні, а поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів у Пекалонгані та Західній Нуса-Тенгара.

У п’ятницю троє людей загинули внаслідок підпалу будівлі парламенту в столиці провінції Південна Сулавесі Макасарі.

Державне інформагентство Antara повідомило, що жертви опинилися в пастці у палаючій будівлі, а агентство з ліквідації наслідків катастроф заявило, що двоє людей отримали травми після стрибка з будівлі, намагаючись врятуватися від пожежі.

Місцеве видання metrotvnews.com повідомило ще про одну смерть унаслідок пожежі в будівлі парламенту в Макасарі.

Протести також відбулися на острові Балі, де проти демонстрантів застосовували сльозогінний газ.

У Джакарті мітингувальники пограбували будинок, що належить депутату від партії NasDem Ахмаду Сахроні, викравши, зокрема, предмети побутових меблів.

Сахроні звинувачують у зневажливих висловлюваннях щодо закликів розпустити парламент на тлі обурення через депутатські надбавки. У відповідь він назвав своїх критиків "найтупішими людьми у світі".