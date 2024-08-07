Китай закликає Індонезію допомогти з відновленням переговорів України та РФ

Китай закликає Індонезію приєднатися до його зусиль, щоб відновити переговори між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.

Спецпредставник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідав Індонезію та провів зустріч з директором у справах Америки та Європи МЗС Індонезії Умаром Хаді.

Посланець Китаю заявив, що війна між Росією та Україною все ще має ризики ескалації та розширення, і головним пріоритетом є спільна робота всіх сторін, щоб "охолодити ситуацію".

Лі Хуей запропонував Індонезії допомогти повернути Україну та Росію за стіл переговорів.

"Китай готовий співпрацювати з Індонезією для просування п’яти принципів мирного співіснування та "духу Бандунга" та спільно створювати умови для швидкого відновлення прямого діалогу та переговорів між відповідними сторонами", - йдеться у повідомленні.

Представник Індонезії зазначив, що цінує роль Китаю у просуванні політичного вирішення "української кризи".

"Індонезія готова співпрацювати з Китаєм і відповідними сторонами, щоб підтримувати принципи колективності та інклюзивності та працювати разом, щоб знайти вихід з кризи", - заявили в МЗС Китаю.