Президент Индонезии отменил визит в Китай из-за массовых протестов в стране

Индонезия, Воскресенье 31 августа 2025 08:15
Президент Индонезии отменил визит в Китай из-за массовых протестов в стране Фото: президент Индонезии Прабово Субианто (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Индонезии отменил запланированную поездку в Китай из-за распространения протестов за пределы столицы Джакарты, где подожгли несколько зданий региональных парламентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава государства отменил поездку в субботу, 30 августа. Он планировал посетить парад "День Победы" в Китае 3 сентября по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны после официальной капитуляции Японии.

Протесты в Индонезии стали первым серьезным испытанием для правительства Прабово, которое год находится у власти. Митинги начались на этой неделе в Джакарте из-за высоких зарплат депутатов и обострились после того, как полицейский автомобиль насмерть сбил мотоциклиста.

"Президент хочет продолжать непосредственно следить за ситуацией (в Индонезии)... и искать лучшие решения. Поэтому он просит прощения у китайского правительства за невозможность принять приглашение", - заявил в видеообращении в субботу пресс-секретарь президента Прасетьйо Хади.

Представитель добавил, что еще одной причиной отмены поездки было начало 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Причина жестких протестов и цензура

В связи с активизацией протестов, сервис коротких видео TikTok, который принадлежит китайской компании ByteDance, в субботу временно приостановил функцию прямых эфиров в Индонезии на несколько дней.

На этой неделе Джакарта вызвала представителей соцсетей, в частности Meta Platforms Inc и TikTok, и призвала усилить модерацию контента якобы из-за распространения дезинформации в интернете. В правительстве отметили, что такая дезинформация подпитала протесты против него.

В субботу протестующие подожгли здания региональных парламентов в трех провинциях.

Как отмечают местные СМИ, протестующие ограбили оборудование парламентских офисов в Чиребоне, а полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Пекалонгане и Западной Нуса-Тенгара.

В пятницу три человека погибли в результате поджога здания парламента в столице провинции Южная Сулавеси Макасари.

Государственное информагентство Antara сообщило, что жертвы оказались в ловушке в горящем здании, а агентство по ликвидации последствий катастроф заявило, что два человека получили травмы после прыжка из здания, пытаясь спастись от пожара.

Местное издание metrotvnews.com сообщило еще об одной смерти в результате пожара в здании парламента в Макасаре.

Протесты также прошли на острове Бали, где против демонстрантов применяли слезоточивый газ.

В Джакарте митингующие ограбили дом, принадлежащий депутату от партии NasDem Ахмаду Сахрони, похитив, в частности, предметы бытовой мебели.

Сахрони обвиняют в пренебрежительных высказываниях относительно призывов распустить парламент на фоне возмущения из-за депутатских надбавок. В ответ он назвал своих критиков "самыми тупыми людьми в мире".

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что Россия наладила новую схему экспорта нефти через Индонезию.

В прошлом году Китай обратился к Индонезии с просьбой помочь возобновить переговоры Украины с Россией.

