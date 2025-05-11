Росія обходить санкції через Індонезію: розвідка розкрила схему експорту нафти

За даними розвідки, у 2025 році найбільшим перевалочним пунктом російської нафти став індонезійський порт Каримун. При цьому робота терміналу не контролюється владою Індонезії - термінал перебуває в зоні вільної торгівлі та поза юрисдикцією країни.

Завдяки цьому російські компанії мають можливість обходити західні санкції, роблячи перевалку у Каримуні. У порту російські нафтопродукти змішують з нафтопродуктами з інших країн походження. Після цього енергоносії вважаються індонезійськими, і західні санкції до них не застосовуються. Згодом нафтопродукти повторно експортують до Сінгапуру, Малайзії та Китаю.

Поставки нафтопродуктів в обхід санкцій

Таким чином, від початку 2025 року через Каримун з російського порту Усть-Луга компанії країни-терористки експортували 590 тисяч тонн мазуту. Крім того, у 2025 році вперше у порту з Росії було відвантажено близько 217 тисяч тонн дизеля, 50 тисяч тонн нафти та 217 тисяч тонн дизельного палива.

Упродовж березня–квітня 2025 року до Каримуна прибули щонайменше три вантажі на танкерах, які перебувають під санкціями ЄС та Великої Британії. Посередниками у торгівлі підсанкційними товарами є маловідомі торгові фірми, які часто змінюють свої назви до того, як прибудуть до кінцевих пунктів призначення.