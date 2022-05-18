Президент Хорватии хочет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Ставит условие

Так, Миланович заявил о намерении поручить постоянному представителю Хорватии при НАТО послу Марио Нобило проголосовать против принятия Финляндии и Швеции в НАТО до принятия избирательной реформы в Боснии.

Отметим, что на прошлой неделе в министерстве иностранных дел Хорватии заявили, что в этом случае Нобило будет следовать указаниям МИД, а не президента.

Этот вопрос еще больше обострил и без того натянутые отношения между правительством и президентом: премьер-министр Андрей Пленкович и глава МИД Гордан Грлич-Радман недавно заявили, что Миланович своими заявлениями наносит ущерб репутации Хорватии.

Миланович в своем выступлении в среду привел к своим доводам в качестве примера Турцию, которая блокирует процесс вступления в НАТО двух скандинавских стран, и отметил, что Анкара "показывает, как бороться за национальные интересы".

Он также призвал парламент не ратифицировать соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Мнение правительства Хорватии

Между тем глава МИД Грлич-Радман назвал эти заявления "шантажом" и "неевропейскими".

"Права хорватского народа достигаются с помощью правовых механизмов, политических и дипломатических усилий, а не шантажа... Президент своими заявлениями разрушает нашу международную репутацию и наносит политический ущерб, который может поставить под угрозу наши национальные интересы", - заявил министр.

Так, глава МИД Хорватии дал понять, что правительство мало интересует мнение президента.