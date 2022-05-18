Президент Хорватії хоче блокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Ставить умову

Так, Міланович заявив про намір доручити постійному представнику Хорватії при НАТО послу Маріо Нобіло проголосувати проти прийняття Фінляндії та Швеції в НАТО до прийняття виборчої реформи в Боснії.

Зазначимо, що минулого тижня в міністерстві закордонних справ Хорватії заявили, що в цьому випадку Нобіло слідуватиме вказівкам МЗС, а не президента.

Це питання ще більше загострило і без того натягнуті відносини між урядом і президентом: прем'єр-міністр Андрій Пленкович і глава МЗС Гордан Грліч-Радман нещодавно заявили, що Міланович своїми заявами завдає шкоди репутації Хорватії.

Міланович у своєму виступі в середу привів до своїх аргументів як приклад Туреччину, яка блокує процес вступу в НАТО двох скандинавських країн, і зазначив, що Анкара "показує, як боротися за національні інтереси".

Він також закликав парламент не ратифікувати угоду про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Думка уряду Хорватії

Тим часом глава МЗС Грліч-Радман назвав ці заяви "шантажем" та "неєвропейськими".

"Права хорватського народу досягаються за допомогою правових механізмів, політичних і дипломатичних зусиль, а не шантажу... Президент своїми заявами руйнує нашу міжнародну репутацію і завдає політичної шкоди, яка може поставити під загрозу наші національні інтереси", - заявив міністр.

Так, глава МЗС Хорватії дав зрозуміти, що уряд мало цікавить думка президента.