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Президент Грузії запропонувала випустити Саакашвілі з в'язниці

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Париж, Субота 03 червня 2023 17:58
Президент Грузії запропонувала випустити Саакашвілі з в'язниці Фото: президент Грузії Саломе Зурабішвілі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запропонувала випустити колишнього грузинського лідера Михайла Саакашвілі з в'язниці з електронним браслетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президентки в інтерв'ю французькому телеканалу France 24

"Я думаю, що з ним (Саакашвілі, - ред.) варто добре поводитися, і я говорю це вголос - оскільки так поводяться з багатьма іншими президентами по всьому світу, які були засуджені до ув'язнення. Є електронні браслети, про які ми знаємо, та інші форми, які більш підходять для країни, яка приєднується до ЄС", - сказала Зурабішвілі.

На питання про те, чи має намір президентка Грузії помилувати Саакашвілі, враховуючи стан його здоров'я, політик відповіла, що це не відшкодує збитки, завданих країні.

"Вони (європейські чиновники, - ред.) підкреслюють збитки, які вся ця ситуація завдає іміджу Грузії на Заході. Мене це турбує, і я багато роблю, щоб полегшити цю ситуацію. Але збитки були завдані рішеннями, прийнятими урядом, і амністія насправді не відшкодує цю шкоду", - додала вона.

Що цьому передувало

Нагадаємо, експрезидента Грузії затримали у жовтні 2021 року, коли він після восьмирічної відсутності повернувся на батьківщину. Йому висунули обвинувачення у незаконному перетині кордону. Наразі Саакашвілі відбуває шестирічний термін у в'язниці. Ще три справи проти нього перебувають у стадії розгляду.

У в'язниці стан колишнього лідера Грузії значно погіршився, він схуд, а медики попереджають, що Саакашвілі може бути прикутим до ліжка.

Українська влада, зокрема президент Володимир Зеленський, закликає звільнити Саакашвілі, а Європарламент ухвалив резолюцію, якою закликав Грузію помилувати екслідера.

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Грузія Міхеіл Саакашвілі
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