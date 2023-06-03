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Президент Грузии предложила выпустить Саакашвили из тюрьмы

Новина українською →
Париж, Суббота 03 июня 2023 17:58
Президент Грузии предложила выпустить Саакашвили из тюрьмы Фото: президент Грузии Саломе Зурабишвили (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила выпустить бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили из тюрьмы с электронным браслетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в интервью французскому телеканалу France 24.

"Я думаю, что с ним (Саакашвили, - ред.) следует хорошо обращаться, и я говорю это вслух - поскольку так обращаются со многими другими президентами по всему миру, которые были приговорены к заключению. Есть электронные браслеты, о которых мы знаем, и другие формы, более подходящие для страны, которая присоединяется к ЕС", - сказала Зурабишвили.

На вопрос о том, намерена ли президент Грузии помиловать Саакашвили, учитывая состояние его здоровья, политик ответила, что это не возместит ущерб, нанесенный стране.

"Они (европейские чиновники, - ред.) подчеркивают ущерб, который вся эта ситуация наносит имиджу Грузии на Западе. Меня это беспокоит, и я много делаю, чтобы облегчить эту ситуацию. Но ущерб был причинен решениями, принятыми правительством, и амнистия на самом деле не возместит этот ущерб", - добавила она.

Что этому предшествовало

Напомним, экс-президент Грузии был задержан в октябре 2021 года, когда он после восьмилетнего отсутствия вернулся на родину. Ему выдвинули обвинения в незаконном пересечении границы. Сейчас Саакашвили отбывает шестилетний срок в тюрьме. Еще три дела против него находятся на стадии рассмотрения.

В тюрьме состояние бывшего лидера Грузии значительно ухудшилось, он похудел, а медики предупреждают, что Саакашвили может быть прикован к постели.

Украинские власти, в частности президент Владимир Зеленский, призывают освободить Саакашвили, а Европарламент принял резолюцию, которой призвал Грузию помиловать экс-лидера.

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