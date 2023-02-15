Європарламент закликав Грузію звільнити Саакашвілі
Європарламент ухвалив резолюцію, якою закликав Грузію помилувати та звільнити експрезидента Михеіла Саакашвілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європарламенту.
"Відзначаючи повідомлення про його різку втрату ваги та припущення, що він міг постраждати від отруєння важкими металами під час ув’язнення, депутати Європарламенту закликають грузинську владу звільнити Саакашвілі та дозволити йому отримати належне лікування за кордоном", - деться у резолюції.
Депутати Європарламенту також закликають нинішнього президента Грузії Саломе Зурабішвілі скористатися своїм конституційним правом на помилування.
Вони нагадали грузинській владі, що вона несе відповідальність за забезпечення здоров'я і благополуччя Саакашвілі, надання йому належного медичного лікування та за дотримання його фундаментальних прав.
Окрім того, резолюція підкреслює фундаментальну роль олігарха Бідзіни Іванішвілі у триваючому утриманні Саакашвілі під вартою "в рамках особистої вендети". Тому парламент повторно закликав Раду ЄС та демократичних партнерів розглянути можливість запровадження санкцій проти Іванішвілі за його роль у "погіршенні політичного процесу в Грузії".
Нагадаємо, 6 лютого міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання про відстрочення покарання або звільнення експрезидента Грузії та громадянина України Михайла Саакашвілі за станом здоров'я.
Окрім того, президент Грузії цинічно звинуватила Саакашвілі у "підриві репутації" країни.
Раніше президент України Володимир Зеленський закликав політиків допомогти врятувати життя Саакашвілі та не допустити його смерті.
Водночас Україна неодноразово закликала Грузію віддати Саакашвілі на лікування.
Країни Балтії також закликали уряд Грузії відпустити колишнього президента Михайла Саакашвілі на лікування за кордон.
А Польща готова прийняти на лікування Саакашвілі та збирає в Європейському Союзі підписи для відповідного звернення до грузинської влади.
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